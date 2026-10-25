Теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на турнире WTA 500 в китайском Нинбо, обыграв в финале представительницу Канады Лейлу Фернандес со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался 76 минут. Рыбакина защитила титул, который выиграла на этих соревнованиях годом ранее.

Перелом в первом сете

Фернандес начала матч на подаче и в начале встречи имела два брейк-пойнта, чтобы повести 2:0. Однако Рыбакина удержала подачу, а в пятом гейме реализовала собственный шанс на брейк. После этого теннисистка из Казахстана не отдала сопернице ни одного гейма до конца партии и выиграла ее со счетом 6:2.

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Второй титул подряд

Во втором сете Рыбакина сделала брейк уже в третьем гейме. Фернандес имела две возможности сравнять счет до 2:2, однако продолжительный гейм завершился в пользу лидерки мирового рейтинга. Канадка позже взяла еще один гейм, но Рыбакина оформила еще один брейк и завершила матч на своей подаче при счете 5:2.

Как сообщает Interia Sport, в неофициальном рейтинге WTA Race Рыбакина опережает Арину Соболенко на 1442 очка. Соболенко предстоит сыграть только на WTA Finals, где можно набрать максимум 1500 очков, тогда как Рыбакина планирует выступить на следующей неделе на турнире WTA 500 в Токио.

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