莱巴金娜卫冕宁波WTA 500冠军——Interia Sport

网球选手叶莲娜·莱巴金娜在中国宁波举行的WTA 500赛事中夺冠，她在决赛以6:2、6:2击败加拿大选手莱拉·费尔南德斯。比赛持续了76分钟。莱巴金娜卫冕了自己一年前在该赛事赢得的冠军。

首盘的转折点

费尔南德斯以发球开始比赛，并在开局阶段获得两个破发点，有机会取得2:0领先。然而，莱巴金娜保住了发球局，并在第五局把握住自己的破发机会。此后，这位哈萨克斯坦选手直到该盘结束都没有让对手拿下一局，以6:2赢下首盘。

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连续第二个冠军

第二盘中，莱巴金娜在第三局便完成破发。费尔南德斯有两次机会将比分追至2:2，但这一漫长的局最终由世界排名领跑者拿下。这位加拿大选手随后又赢下一局，但莱巴金娜再次破发，并在5:2时凭借自己的发球结束比赛。

据Interia Sport报道，在非官方的WTA Race排名中，莱巴金娜领先阿丽娜·萨巴伦卡1442分。萨巴伦卡仅将参加WTA Finals，那里最多可获得1500分，而莱巴金娜计划于下周参加东京WTA 500赛事。

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