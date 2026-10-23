Відзев Лодзь зіграв 1:1 з лідером Екстракляси Гурніком Забже — Interia Sport

У польській Лодзі «Відзев» зіграв унічию 1:1 із «Гурніком» із Забже в матчі 12-го туру Екстракляси. Господарі не змогли перервати серію без перемог на своєму полі та, за даними Interia Sport, залишаються єдиною командою ліги, яка цього сезону ще не перемагала вдома.

Голи до перерви

«Відзев» відкрив рахунок на 16-й хвилині. Після подачі з кутового Кароль Свідерський виграв верхову боротьбу та головою відправив м’яч у ворота.

Після гола господарі віддали ініціативу суперникам, однак воротар Бартломей Дронговський упорався, зокрема, з ударом Мальте Гойгольта. На 40-й хвилині Кацпер Урбанський точно пробив із-за меж штрафного майданчика та зрівняв рахунок. На перерву команди пішли за рахунку 1:1.

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Перевага гостей без переможного гола

У другому таймі «Гурнік» мав більше моментів. На початку половини Гойгольт влучив у стійку після подачі від лицьової лінії. Дронговський також упорався з небезпечними ударами Паулу Бернарду та Пітера Федеріко.

За статистикою матчу, «Гурнік» завдав 24 ударів проти дев’яти у «Відзева». Водночас господарі частіше влучали в площину воріт — сім разів проти шести у гостей. Володіння м’ячем розподілилося майже порівну: 51% у «Відзева» та 49% у «Гурніка». Для команди із Забже це другий поспіль матч без перемоги, тож вона може втратити перше місце в таблиці за підсумками туру.

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