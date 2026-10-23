在波兰洛兹，维泽夫在波兰超级联赛第12轮比赛中以1比1战平来自扎布热的矿工队。主队未能终结主场不胜纪录，据Interia Sport报道，他们仍是本赛季联赛中唯一尚未在主场获胜的球队。

半场前的进球

维泽夫在第16分钟首开纪录。角球传中后，卡罗尔·希维德尔斯基赢得空中对抗，并头球将球送入球门。

进球后，主队将主动权让给了对手，但门将巴尔托梅伊·德龙戈夫斯基化解了包括马尔特·赫伊霍尔特射门在内的进攻。第40分钟，卡茨佩尔·乌尔班斯基在禁区外精准射门，将比分扳平。双方以1比1的比分进入中场休息。

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客队占优但未打入制胜球

下半场，矿工队创造了更多机会。半场开始不久，赫伊霍尔特接底线传中后击中立柱。德龙戈夫斯基还化解了保罗·贝尔纳多和彼得·费德里科的危险射门。

根据比赛统计，矿工队完成24次射门，而维泽夫为9次。同时，主队射正次数更多——7次，而客队为6次。控球率几乎持平：维泽夫为51%，矿工队为49%。对来自扎布热的球队而言，这是连续第二场未能取胜，因此他们可能在本轮结束后失去积分榜第一的位置。

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