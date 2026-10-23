Argentyński piłkarz Lionel Messi 23 października otrzymał Nagrodę Księżnej Asturii w dziedzinie sportu za 2026 rok w hiszpańskim Oviedo. Został pierwszym piłkarzem uhonorowanym tą nagrodą indywidualnie, informuje Anadolu Agency.

Ceremonia w Oviedo

Księżniczka Leonor wręczyła nagrodę 39-letniemu napastnikowi Interu Miami podczas ceremonii w Teatrze Campoamor. W wydarzeniu uczestniczyli również król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja.

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Za co uhonorowano Messiego

O przyznaniu nagrody ogłoszono 3 czerwca. Jury doceniło karierę sportową Messiego, jego działalność charytatywną, a także skromność, grę zespołową i uczciwą rywalizację.

Jury osobno wspomniało o staraniach piłkarza na rzecz poprawy dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także o jego zaangażowaniu w sukces zespołu. Wcześniej spośród przedstawicieli futbolu nagrodę tę otrzymali Xavi Hernandez i bramkarz Iker Casillas, którzy podzielili ją w 2012 roku. W 2002 roku nagrodą uhonorowano również reprezentację Brazylii po jej piątym zwycięstwie w mistrzostwach świata.

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