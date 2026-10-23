Американская гимнастка Скай Блейкли завоевала титул чемпионки мира в женском многоборье в Роттердаме. 21-летняя спортсменка набрала 55,733 балла по итогам выступлений на четырёх снарядах, сообщает The Guardian.

Результаты многоборья

Второе место заняла Людмила Рощина с результатом 55,199 балла. Бронзовую медаль завоевала Ке Циньцин, набравшая 55,032 балла.

Блейкли вышла в финал со вторым результатом квалификации. В решающем выступлении она уверенно выполнила упражнения на разновысоких брусьях и бревне, а в вольных упражнениях сохранила преимущество более чем в один балл.

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Возвращение после травм

Победа произошла чуть более чем через два года после того, как Блейкли разорвала правое ахиллово сухожилие во время тренировки вольных упражнений — за два дня до отборочных соревнований США на Олимпиаду 2024 года в Париже. Травма потребовала операции и завершила её сезон, в котором она заняла второе место после Симоны Байлз на национальном чемпионате.

Это была вторая серьёзная травма в карьере спортсменки: ранее она разорвала связку локтя во время разминки перед отборочными соревнованиями к Олимпиаде в Токио. Блейкли стала первой представительницей США, выигравшей мировое многоборье после Байлз в 2023 году.

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