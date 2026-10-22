Американская теннисистка Ива Йович победила Жасмин Паолини в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу 18-летней Йович, посеянной под четвертым номером.

О результате матча сообщает Interia Sport. В первом сете Паолини при счете 1:1 отыграла два брейк-пойнта и позднее сделала брейк, однако Йович быстро сравняла положение. В конце партии американка выиграла сет со счетом 6:4.

Преимущество Йович во второй партии

В начале второго сета Йович выиграла три гейма подряд. Паолини сократила отставание, реализовав брейк-пойнт при счете 0:3, а затем еще раз взяла подачу соперницы. В то же время итальянка не смогла развить успех: при счете 3:5 она подавала, чтобы остаться в матче, но проиграла гейм. Йович использовала вторую возможность на матчболе.

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Третья попытка в азиатской серии

Это первый выход Йович в четвертьфинал после победы на турнире в Гвадалахаре 19 сентября. До Нинбо американка выступала на азиатских турнирах в Пекине и Ухане, где ее останавливали польские теннисистки: Ига Свёнтек победила Йович в четвертом круге в Пекине со счетом 6:1, 6:3, а Мая Хвалиньска обыграла ее в третьем круге Wuhan Open — 6:4, 6:1.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Йович сыграет с Александрой Эалой или Дианой Шнайдер. Паолини, имеющая польские корни по материнской линии, ранее победила в Нинбо Ангелину Калинину.

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