美国网球选手伊娃·约维奇在宁波WTA 500赛事16强赛中击败贾斯明·保利尼。比赛以6:4、6:3结束，18岁的四号种子约维奇获胜。

Interia Sport报道了比赛结果。首盘在1:1时，保利尼挽救了两个破发点，随后完成破发，但约维奇很快扳平局面。盘末，这位美国选手以6:4赢下首盘。

约维奇在第二盘占据优势

第二盘开始时，约维奇连赢三局。保利尼在0:3时兑现破发点缩小差距，随后又一次破掉对手发球局。不过，这位意大利选手未能扩大优势：在3:5时，她发球力争留在比赛中，但输掉了这一局。约维奇把握住了第二个赛点机会。

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亚洲赛季的第三次尝试

这是约维奇自9月19日在瓜达拉哈拉赢得赛事冠军以来首次晋级八强。在来到宁波前，这位美国选手参加了北京和武汉的亚洲赛事，并被波兰网球选手淘汰：伊加·斯维亚特克在北京第四轮以6:1、6:3击败约维奇，玛雅·赫瓦林斯卡则在武汉公开赛第三轮以6:4、6:1战胜她。

在宁波赛事的四分之一决赛中，约维奇将对阵亚历山德拉·埃亚拉或戴安娜·施奈德。拥有波兰母系血统的保利尼此前在宁波击败了安赫林娜·卡利尼娜。

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