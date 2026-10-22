Тенісистка Іва Йович вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Нінбо — Interia Sport

Американська тенісистка Іва Йович перемогла Жасмін Паоліні у матчі 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Нінбо. Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь 18-річної Йович, яка була посіяна під четвертим номером.

Про результат матчу повідомляє Interia Sport. У першому сеті Паоліні за рахунку 1:1 відіграла два брейк-пойнти та згодом зробила брейк, однак Йович швидко зрівняла становище. Наприкінці партії американка виграла сет з рахунком 6:4.

Перевага Йович у другій партії

На старті другого сету Йович виграла три гейми поспіль. Паоліні скоротила відставання, реалізувавши брейк-пойнт за рахунку 0:3, а згодом ще раз взяла подачу суперниці. Водночас італійка не змогла розвинути успіх: за рахунку 3:5 вона подавала, щоб залишитися в матчі, але програла гейм. Йович використала другу матчбольну можливість.

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Третя спроба в азійській серії

Це перший вихід Йович до чвертьфіналу після перемоги на турнірі в Гвадалахарі 19 вересня. До Нінбо американка виступала на азійських турнірах у Пекіні та Ухані, де її зупиняли польські тенісистки: Іга Свьонтек перемогла Йович у четвертому колі в Пекіні з рахунком 6:1, 6:3, а Мая Хвалінська здолала її в третьому колі Wuhan Open — 6:4, 6:1.

У чвертьфіналі турніру в Нінбо Йович зіграє з Александрою Еалою або Діаною Шнайдер. Паоліні, яка має польське коріння з материного боку, раніше в Нінбо перемогла Ангеліну Калініну.

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