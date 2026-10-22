Amerykańska tenisistka Iva Jovic pokonała Jasmine Paolini w meczu 1/8 finału turnieju WTA 500 w Ningbo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4, 6:3 na korzyść 18-letniej Jovic, rozstawionej z numerem czwartym.

O wyniku meczu informuje Interia Sport. W pierwszym secie Paolini przy stanie 1:1 obroniła dwa break pointy, a później przełamała rywalkę, jednak Jovic szybko wyrównała. Pod koniec partii Amerykanka wygrała seta 6:4.

Przewaga Jovic w drugim secie

Na początku drugiego seta Jovic wygrała trzy gemy z rzędu. Paolini zmniejszyła stratę, wykorzystując break point przy stanie 0:3, a następnie jeszcze raz przełamała serwis rywalki. Włoszka nie zdołała jednak rozwinąć powodzenia: przy stanie 3:5 serwowała, by pozostać w meczu, lecz przegrała gema. Jovic wykorzystała drugą piłkę meczową.

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Trzecia próba w azjatyckiej serii

To pierwszy awans Jovic do ćwierćfinału od zwycięstwa w turnieju w Guadalajarze 19 września. Przed Ningbo Amerykanka występowała na azjatyckich turniejach w Pekinie i Wuhanie, gdzie zatrzymywały ją polskie tenisistki: Iga Świątek pokonała Jovic w czwartej rundzie w Pekinie 6:1, 6:3, a Maja Chwalińska wygrała z nią w trzeciej rundzie Wuhan Open 6:4, 6:1.

W ćwierćfinale turnieju w Ningbo Jovic zagra z Alexandrą Ealą lub Dianą Shnaider. Paolini, która ma polskie korzenie ze strony matki, wcześniej pokonała w Ningbo Anhelinę Kalininę.

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