«Миннесота Тимбервулвз» победила «Майами Хит» со счетом 131:106 в стартовом матче сезона НБА. Энтони Эдвардс набрал 45 очков и сделал 10 подборов, испортив дебют Янниса Адетокунбо за «Майами». Об этом сообщает The Guardian.

Рекордный старт Эдвардса

Эдвардс реализовал 16 из 29 бросков с игры, в том числе девять из 17 трехочковых. Его 45 очков стали наибольшим результатом игрока «Миннесоты» в стартовом матче сезона. Он также стал третьим игроком в истории НБА, который более одного раза набирал не менее 40 очков в первой игре сезона, после Уилта Чемберлена и Майкла Джордана.

ЛаМело Болл в дебютном матче за «Тимбервулвз» записал на свой счет 21 очко и шесть передач, реализовав пять трехочковых. Джейден Макдэниелс набрал 17 очков, а Руди Гобер собрал 15 подборов. «Миннесота» реализовала 21 трехочковый бросок, тогда как «Майами» — восемь.

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35 очков Адетокунбо

Яннис Адетокунбо, который присоединился к «Хит» в межсезонье после обмена из «Милуоки Бакс», набрал 35 очков и сделал шесть подборов. Он реализовал 13 из 19 бросков с игры, но в одном из эпизодов выполнил штрафной бросок без касания кольца. Также Адетокунбо получил флагрантный фол после того, как во время прохода ударил локтем в голову Терренса Шеннона-младшего.

В первой половине Эдвардс и Адетокунбо набрали по 21 очку, однако «Миннесота» ушла на большой перерыв, ведя 69:59. В третьей четверти Эдвардс и Болл забили по трехочковому, после чего «Тимбервулвз» увеличили отрыв до 78:61 и далее контролировали ход игры. За «Майами» Бэм Адебайо набрал 15 очков, а Клей Томпсон в дебюте за команду — 10.

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