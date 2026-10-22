Minnesota Timberwolves pokonali Miami Heat 131:106 w inauguracyjnym meczu sezonu NBA. Anthony Edwards zdobył 45 punktów i zanotował 10 zbiórek, psując debiut Giannisa Antetokounmpo w barwach Miami. Poinformował o tym The Guardian.

Rekordowy start Edwardsa

Edwards trafił 16 z 29 rzutów z gry, w tym dziewięć z 17 rzutów za trzy punkty. Jego 45 punktów to najwyższy wynik zawodnika Minnesoty w inauguracyjnym meczu sezonu. Został także trzecim graczem w historii NBA, który więcej niż raz zdobył co najmniej 40 punktów w pierwszym meczu sezonu, po Wilcie Chamberlainie i Michaelu Jordanie.

LaMelo Ball w debiucie w barwach Timberwolves zanotował 21 punktów i sześć asyst, trafiając pięć rzutów za trzy punkty. Jaden McDaniels zdobył 17 punktów, a Rudy Gobert zebrał 15 piłek. Minnesota trafiła 21 rzutów za trzy punkty, podczas gdy Miami — osiem.

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35 punktów Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo, który dołączył do Heat w przerwie międzysezonowej po transferze z Milwaukee Bucks, zdobył 35 punktów i zanotował sześć zbiórek. Trafił 13 z 19 rzutów z gry, ale w jednej z akcji wykonał rzut wolny bez dotknięcia obręczy. Antetokounmpo otrzymał także faul niesportowy po tym, jak podczas wejścia pod kosz uderzył łokciem w głowę Terrence’a Shannona Jr.

W pierwszej połowie Edwards i Antetokounmpo zdobyli po 21 punktów, jednak Minnesota schodziła na przerwę, prowadząc 69:59. W trzeciej kwarcie Edwards i Ball trafili po rzucie za trzy punkty, po czym Timberwolves powiększyli przewagę do 78:61 i nadal kontrolowali przebieg gry. Dla Miami Bam Adebayo zdobył 15 punktów, a Klay Thompson w debiucie w zespole — 10.

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