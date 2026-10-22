爱德华兹砍下45分，明尼苏达击败迈阿密——《卫报》

明尼苏达森林狼在NBA赛季揭幕战中以131:106击败迈阿密热火。安东尼·爱德华兹得到45分并抢下10个篮板，令扬尼斯·阿德托昆博代表迈阿密的首秀蒙上阴影。据《卫报》报道。

爱德华兹创纪录的开局

爱德华兹29次投篮命中16球，其中三分球17投9中。他的45分是明尼苏达球员在赛季揭幕战中的最高得分。他也成为NBA历史上继威尔特·张伯伦和迈克尔·乔丹之后，第三位不止一次在赛季首战得到至少40分的球员。

拉梅洛·鲍尔在代表森林狼的首秀中得到21分和6次助攻，命中5记三分球。杰登·麦克丹尼尔斯得到17分，鲁迪·戈贝尔抢下15个篮板。明尼苏达命中21记三分球，而迈阿密命中8记。

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阿德托昆博得到35分

扬尼斯·阿德托昆博在休赛期经由与密尔沃基雄鹿的交易加盟热火，他得到35分和6个篮板。他19次投篮命中13球，但在一次回合中罚球时未触及篮筐。阿德托昆博还因在突破过程中用肘击中小特伦斯·香农的头部而被判恶意犯规。

上半场，爱德华兹和阿德托昆博各得21分，但明尼苏达以69:59领先进入中场休息。第三节，爱德华兹和鲍尔各命中一记三分球，随后森林狼将领先优势扩大至78:61，并继续掌控比赛进程。迈阿密方面，巴姆·阿德巴约得到15分，克莱·汤普森在代表球队的首秀中得到10分。

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