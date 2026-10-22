据BBC Sport报道，前锋亚历克斯·卡伦德将代表威尔士女子橄榄球队出战第50场比赛，在10月24日于日本东京举行的WXV Global Series对阵日本队的比赛中亮相。卡伦德将与艾米·威廉姆斯共同担任队长，带领球队入场。

比赛将在秩父宫纪念体育场举行，并于英国夏令时10:30开球。26岁的卡伦德于2019年完成威尔士队首秀。今年6月，她在对阵巴巴里安斯队的一场非测试赛中重返赛场，随后在对阵南非队的比赛中当选全场最佳球员，并在对阵美国队的比赛中达阵得分。

首发阵容有三处调整

与9月在卡迪夫阿姆斯公园球场负于美国队的比赛相比，主教练肖恩·林恩对首发15人阵容作出了三处人员调整。内尔·梅特卡夫伤愈回归边锋位置，塞伦·洛克伍德将担任争球半卫首发，乔治娅·艾奥诺将进入第二排。

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卡丽斯·考克斯也将移至中路，而基拉·贝文将担任进攻半卫。林恩表示，贝文希望更频繁地拿到球，并在提升自己的踢球能力；洛克伍德则在对阵南非队和巴巴里安斯队的比赛中表现出色。

梅特卡夫姐妹将共同出战

内尔·梅特卡夫和她的妹妹布兰温将首次在一场测试赛中共同进入威尔士队首发阵容。20岁的布兰温·梅特卡夫将连续第六场测试赛首发，并与艾奥诺搭档第二排。她21岁的姐姐内尔将出任边锋——这将是她自2025年世界杯以及从导致她缺席六国赛的膝伤中恢复后，首次代表国家队出场。

威尔士在World Rugby世界排名中位列第11，比日本高一位。上个月，日本队以21:55负于意大利队，还两次不敌爱尔兰队——在WXV Global Series中以24:31告负，并在另一场测试赛中以19:43失利。林恩强调，对手在滚动推进中很危险，因此威尔士队无意低估日本队。

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