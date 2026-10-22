Trzecia linia Alex Callender rozegra 50. mecz w kobiecej reprezentacji Walii w rugby w spotkaniu WXV Global Series przeciwko Japonii, które odbędzie się 24 października w Tokio w Japonii. Callender wyprowadzi zespół na boisko jako współkapitanka wraz z Amy Williams, informuje BBC Sport.

Mecz odbędzie się na Prince Chichibu Memorial Stadium i rozpocznie się o 10:30 czasu brytyjskiego letniego. 26-letnia Callender zadebiutowała w reprezentacji Walii w 2019 roku. W czerwcu wróciła na boisko w meczu z Barbarians, który nie miał statusu testowego, następnie została uznana najlepszą zawodniczką spotkania z Republiką Południowej Afryki i zdobyła przyłożenie w meczu przeciwko USA.

Trzy zmiany w wyjściowym składzie

Główny trener Sean Lynn dokonał trzech zmian personalnych w wyjściowej piętnastce w porównaniu z wrześniową porażką z USA na Cardiff Arms Park. Po kontuzji na skrzydło wraca Nel Metcalfe, Seren Lockwood rozpocznie mecz na pozycji łączniczki młyna, a Georgia Iono wejdzie do drugiej linii.

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Carys Cox również przejdzie do środka boiska, a Keira Bevan zagra na pozycji łączniczki ataku. Lynn zaznaczył, że Bevan chce częściej otrzymywać piłkę i rozwija grę nogą, podczas gdy Lockwood dobrze zaprezentowała się w meczach z Republiką Południowej Afryki i Barbarians.

Siostry Metcalfe zagrają razem

Nel Metcalfe i jej siostra Branwen po raz pierwszy wyjdą razem w wyjściowym składzie Walii w meczu testowym. Dwudziestoletnia Branwen Metcalfe rozpocznie szósty test z rzędu i stworzy parę w drugiej linii z Iono. Jej 21-letnia siostra Nel zagra na skrzydle — będzie to jej pierwszy występ w reprezentacji od mistrzostw świata 2025 oraz powrotu po kontuzji kolana, przez którą opuściła Puchar Sześciu Narodów.

Walia zajmuje 11. miejsce w światowym rankingu World Rugby, wyprzedzając Japonię o jedną pozycję. W ubiegłym miesiącu japońska drużyna przegrała z Włochami 21:55, a także dwukrotnie uległa Irlandii — 24:31 w WXV Global Series i 19:43 w kolejnym meczu testowym. Lynn podkreślił, że rywalki są groźne w maulu, dlatego Walijki nie zamierzają lekceważyć Japonii.

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