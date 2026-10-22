W Brugii w Belgii Lens przegrało z Club Brugge 0:3 w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Polski piłkarz Michał Skóraś wyszedł w podstawowym składzie gości i rozegrał pełne 90 minut przeciwko swojemu byłemu klubowi.

Gole belgijskiej drużyny

Dla Club Brugge gole strzelili Hans Vanaken, Roberto Seys i Carlos Forbs. Była to druga z rzędu porażka Lens w turnieju: wcześniej zespół przegrał ze Sportingiem 0:2. W pierwszej kolejce francuski klub pokonał Slavię Praga 3:2.

Jak informuje Interia Sport, Flashscore ocenił występ Skórasia na 7,9 punktu — był to najwyższy wynik wśród piłkarzy Lens.

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Oceny francuskich mediów

Maxifoot.fr przyznał Skórasiowi 5 punktów na 10. Serwis zwrócił uwagę na jego pracę w obronie przeciwko Forbsowi, grę podczas krycia Sabbe, a także udział w atakach i dośrodkowania, które stworzyły kilka groźnych sytuacji. Jednocześnie po przerwie, według oceny mediów, grał słabiej wraz z zespołem.

Hommedumatch.fr ocenił grę 26-letniego piłkarza na 6,5 punktu, zwracając uwagę na jego walkę o piłkę i próby znajdowania podaniami napastników, mimo żółtej kartki. 433foot.fr także przyznał mu 5 punktów, nazywając grę Skórasia energiczną, ale zbyt chaotyczną i niewystarczająco skuteczną. Najniższą ocenę — 4,5 punktu — wystawił mu kibicowski portal rclensois.fr.

Kolejnym rywalem Lens w Lidze Mistrzów będzie włoskie Como.

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