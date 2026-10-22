在比利时布鲁日，朗斯在欧冠联赛阶段第三轮以0:3负于布鲁日。波兰球员米哈乌·斯科拉希代表客队首发出场，并在对阵老东家的比赛中踢满90分钟。

比利时球队的进球

布鲁日的进球由汉斯·瓦纳肯、罗伯托·塞斯和卡洛斯·福布斯打进。这是朗斯在本届赛事中的第二场连败：此前球队以0:2不敌葡萄牙体育。首轮比赛中，这家法国俱乐部以3:2战胜布拉格斯拉维亚。

据Interia Sport报道，Flashscore给斯科拉希的表现打出7.9分，这是朗斯球员中的最高评分。

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法国媒体评分

Maxifoot.fr给斯科拉希打出10分中的5分。该媒体指出了他在防守福布斯时的工作、盯防萨贝时的表现，以及他参与进攻和送出的传中，这些传中制造了几次危险机会。不过，该媒体认为，他在下半场与球队一样表现较弱。

Hommedumatch.fr给这名26岁球员的表现打出6.5分，注意到他对球权的争夺以及尽管领到黄牌仍尝试通过传球寻找前锋。433foot.fr也给出5分，称斯科拉希的表现充满活力，但过于混乱且效率不足。球迷门户网站rclensois.fr给出了最低评分——4.5分。

朗斯在欧冠中的下一个对手将是意大利球队科莫。

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