本周日将在维多利亚州菲利普岛赛道举行的澳大利亚MotoGP大奖赛，将是该锦标赛最后一次在这条赛道举办比赛。从2027年起，该系列赛的澳大利亚分站将由阿德莱德的一条街道赛道承办，据Channel NewsAsia报道。

赛历中的三十年

这条位于墨尔本以南的海滨赛道曾连续30年列入世界锦标赛赛历，不包括因COVID-19疫情而缺席的两个赛季。澳大利亚赛车运动的一些最著名时刻发生在菲利普岛：凯西·斯通纳在2007年至2012年间在此连续六次夺冠，而米克·杜汉则于1998年在此赢得了他的第五个也是最后一个世界冠军头衔。

赛道的部分路段以斯通纳、杜汉和韦恩·加德纳的名字命名；加德纳是首位获得最高组别世界冠军的澳大利亚人。他在1989年和1990年赢得了世界系列赛最初两届澳大利亚大奖赛。周四，数百名当地居民在道路两旁迎接车手，车手们列队穿过圣雷莫大桥前往岛上。

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迁至阿德莱德

与维多利亚州政府签订的办赛合同将在2026赛季后到期。MotoGP赛事推广方多纳曾提议将该分站迁至墨尔本市中心的阿尔伯特公园，那里秋季举办一级方程式比赛，但州政府拒绝了这一提议。此后，南澳大利亚州政府与多纳达成协议，在阿德莱德举办该分站。

两届世界冠军斯通纳表示，当地组织方为将比赛留在菲利普岛以及营造类似一级方程式分站的节日氛围所做的努力不足。现役杜卡迪车手马克·马尔克斯曾在这条赛道赢得五场比赛，他称这条赛道独特且极具观赏性。

在菲利普岛的最后一个周末之前，阿普利亚车手豪尔赫·马丁在锦标赛中领先马尔克斯两分。预计周六排位赛期间将有降雨，周日的比赛可能受到风暴影响。

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