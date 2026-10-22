在奥斯汀举行的美国大奖赛上，红牛车手马克斯·维斯塔潘将力争取得三连胜，并推迟梅赛德斯车手基米·安东内利可能举行的夺冠庆祝。现年20岁的意大利人最快可在本周末提前成为一级方程式世界冠军。

据Dawn报道，维斯塔潘赢得了此前两站比赛——巴林大奖赛和新加坡大奖赛。在最近八场比赛中，这名荷兰车手七次登上领奖台，其中两次夺冠、三次获得第二名。他在总积分榜上排名第四，落后领跑者119分。

提前夺冠的条件

安东内利领先其梅赛德斯队友乔治·拉塞尔102分。要在得克萨斯确保夺冠，这名意大利车手必须赢得比赛，而拉塞尔不得在前九名完赛。同时，法拉利车手刘易斯·汉密尔顿必须以不高于第五名完赛。

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如果安东内利赢得冠军，他将成为自1953年以来首位意大利籍一级方程式冠军——当年阿尔贝托·阿斯卡里代表法拉利夺冠——同时也将成为该系列赛历史上最年轻的冠军。这名车手本人表示，尽管冠军近在咫尺，他仍必须专注于自己的表现以及争取胜利。

奥斯汀赛道上的较量

维斯塔潘去年从杆位起步，并在美洲赛道获胜。不过，在新加坡夺冠后，他没有预测自己能否再次在奥斯汀争夺胜利，称这条美国赛道存在显著不同。

两名梅赛德斯车手将在美国、墨西哥和巴西连续三站比赛前获得赛车升级套件。维斯塔潘还注意到奥斯汀赛道不平整的路面，他表示这可能会显著增加周末比赛的难度。汉密尔顿重返他最喜爱的赛道之一，他将在那里力争取得第六场胜利，以及在美国大奖赛范围内的第七场胜利。

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