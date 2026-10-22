На Гран-при США в Остине пилот Red Bull Макс Ферстаппен попытается одержать третью победу подряд и отложить празднование возможного титула гонщика Mercedes Кими Антонелли. 20-летний итальянец уже в этот уикенд может досрочно стать чемпионом мира Формулы-1.

Как сообщает Dawn, Ферстаппен выиграл два предыдущих этапа — Гран-при Бахрейна и Сингапура. В последних восьми гонках нидерландец семь раз финишировал на подиуме, в том числе дважды победил и трижды занял второе место. Он занимает четвёртую позицию в общем зачёте и отстаёт от лидера на 119 очков.

Условия досрочного титула

Антонелли опережает своего напарника по Mercedes Джорджа Расселла на 102 очка. Чтобы гарантировать себе титул в Техасе, итальянец должен выиграть гонку, а Расселл — не финишировать в первой девятке. В то же время пилот Ferrari Льюис Хэмилтон должен завершить заезд не выше пятого места.

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Если Антонелли завоюет чемпионство, он станет первым итальянским чемпионом Формулы-1 с 1953 года, когда Альберто Аскари выиграл титул за Ferrari, а также самым молодым чемпионом в истории серии. Сам гонщик заявил, что, несмотря на близость титула, должен сосредоточиться на собственном выступлении и борьбе за победу.

Борьба на трассе в Остине

В прошлом году Ферстаппен стартовал с поула и победил на трассе Circuit of the Americas. Однако после триумфа в Сингапуре он не стал прогнозировать, сможет ли вновь побороться за победу в Остине, назвав американскую трассу существенно иной.

Оба пилота Mercedes получат обновлённый пакет для болидов перед серией из трёх этапов в США, Мексике и Бразилии. Ферстаппен также обратил внимание на неровное покрытие трассы в Остине, которое, по его словам, может существенно осложнить уикенд. Хэмилтон возвращается на одну из своих любимых трасс, где будет пытаться одержать шестую победу и седьмую в рамках Гран-при США.

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