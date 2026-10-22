В Атланте, США, «Атланта Дрим» обыграла «Голден-Стейт Валькирис» со счётом 97:71 в третьем матче финальной серии WNBA и повела 2:1. Форвард «Дрим» Энджел Риз набрала 21 очко и сделала 12 подборов, оформив дабл-дабл в каждой из трёх игр финала, сообщает The Guardian.

Рывок в третьей четверти

Райн Ховард добавила «Атланте» 16 очков, а Наз Хиллмон — 15. Во втором матче серии Риз записала на свой счёт 30 очков и 16 подборов, помогая команде одержать первую победу в финале.

При счёте 49:49 в третьей четверти «Дрим» совершили рывок 8:0, четыре очка в котором набрала Риз. «Голден-Стейт» сократил отставание до четырёх очков — 59:55, однако в конце четверти «Атланта» набрала 12 из последних 14 очков. За три матча финала команда из Атланты переиграла соперниц в третьих четвертях с общим счётом 63:35.

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В составе «Валькирис» Габби Уильямс набрала 15 очков, Тиффани Хейз — 14. В первой половине команды реализовали 15 из 31 трёхочкового броска, что составляет 48%. После стартовой четверти «Дрим» вели 23:15, а перед большим перерывом — 46:40.

Аншлаг на матчах в Атланте

Поединок состоялся на State Farm Arena в присутствии 17 099 зрителей. Изначально его планировали провести на Gateway Center Arena, где «Дрим» обычно играют домашние матчи, однако лига вместе с «Атланта Хокс» организовала проведение двух матчей финала на более крупной арене. Gateway Center Arena вмещает 3 500 зрителей, тогда как State Farm Arena — более 17 тысяч.

Матч был распродан, как и четвёртая игра серии, которая состоится в Атланте в субботу. В первом матче финала победил «Голден-Стейт» — 68:64, во втором «Атланта» взяла верх со счётом 79:65. Первый матч серии на NBC в среднем смотрели 2,1 млн зрителей — это рекордный показатель для стартовой игры финала WNBA. Второй матч, показанный USA Network, собрал в среднем 1,33 млн зрителей.

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