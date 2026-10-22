W Atlancie w USA Atlanta Dream pokonały Golden State Valkyries 97:71 w trzecim meczu finałowej serii WNBA i objęły prowadzenie 2:1. Skrzydłowa Dream Angel Reese zdobyła 21 punktów i zanotowała 12 zbiórek, kompletując double-double w każdym z trzech meczów finału, informuje The Guardian.

Zryw w trzeciej kwarcie

Rhyne Howard dodała dla Atlanty 16 punktów, a Naz Hillmon — 15. W drugim meczu serii Reese zapisała na koncie 30 punktów i 16 zbiórek, pomagając drużynie odnieść pierwsze zwycięstwo w finale.

Przy wyniku 49:49 w trzeciej kwarcie Dream zaliczyły serię 8:0, z czego cztery punkty zdobyła Reese. Golden State zmniejszyło stratę do czterech punktów — 59:55, jednak pod koniec kwarty Atlanta zdobyła 12 z ostatnich 14 punktów. W trzech meczach finału drużyna z Atlanty pokonała rywalki w trzecich kwartach łącznym wynikiem 63:35.

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W składzie Valkyries Gabby Williams zdobyła 15 punktów, a Tiffany Hayes — 14. W pierwszej połowie zespoły trafiły 15 z 31 rzutów za trzy punkty, co stanowi 48%. Po pierwszej kwarcie Dream prowadziły 23:15, a przed długą przerwą — 46:40.

Komplet publiczności na meczach w Atlancie

Spotkanie odbyło się w State Farm Arena w obecności 17 099 widzów. Początkowo planowano je rozegrać w Gateway Center Arena, gdzie Dream zwykle grają mecze domowe, jednak liga wraz z Atlanta Hawks zorganizowała rozegranie dwóch meczów finału na większej arenie. Gateway Center Arena mieści 3 500 widzów, podczas gdy State Farm Arena — ponad 17 tysięcy.

Mecz został wyprzedany, podobnie jak czwarte spotkanie serii, które odbędzie się w Atlancie w sobotę. Pierwszy mecz finału wygrało Golden State — 68:64, a w drugim Atlanta zwyciężyła 79:65. Pierwsze spotkanie serii transmitowane przez NBC oglądało średnio 2,1 mln widzów — to rekordowy wynik dla inauguracyjnego meczu finału WNBA. Drugi mecz, pokazany przez USA Network, zgromadził średnio 1,33 mln widzów.

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