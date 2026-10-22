在美国亚特兰大，亚特兰大梦想队在WNBA总决赛系列赛第三场以97比71击败金州女武神队，以2比1领先。梦想队前锋安吉尔·里斯得到21分并抢下12个篮板，在总决赛三场比赛中均取得两双，据《卫报》报道。

第三节发力

莱恩·霍华德为亚特兰大贡献16分，娜兹·希尔蒙得到15分。在系列赛第二场比赛中，里斯得到30分和16个篮板，帮助球队取得总决赛首胜。

第三节比分49比49时，梦想队打出一波8比0，其中里斯得到4分。金州将分差缩小到4分，比分为59比55，但在该节末段，亚特兰大得到最后14分中的12分。总决赛三场比赛中，这支亚特兰大球队在第三节以总比分63比35领先对手。

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女武神队方面，加比·威廉姆斯得到15分，蒂芙尼·海耶斯得到14分。上半场两队三分球31投15中，命中率为48%。首节结束后，梦想队以23比15领先，半场以46比40领先。

亚特兰大比赛场场爆满

比赛在State Farm Arena举行，共有17,099名观众到场。比赛最初计划在Gateway Center Arena举行，梦想队通常在那里进行主场比赛，但联盟与亚特兰大老鹰队安排在更大的场馆举办两场总决赛比赛。Gateway Center Arena可容纳3,500名观众，而State Farm Arena可容纳超过17,000人。

本场比赛门票售罄，系列赛第四场比赛也同样售罄，该场比赛将于周六在亚特兰大举行。金州以68比64赢得总决赛首场比赛，亚特兰大则在第二场以79比65取胜。NBC播出的系列赛首场比赛平均有210万观众观看，这是WNBA总决赛揭幕战的纪录。由USA Network播出的第二场比赛平均吸引133万观众。

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