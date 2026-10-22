В Мюнхене, Германия, нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» и продлил результативную серию в турнире до десяти игр. Этот показатель позволил англичанину превзойти две серии Роберта Левандовского, а также серию Рууда ван Нистелроя, сообщает Interia Sport.

Гол и ассист в матче с «Арсеналом»

Кейн реализовал пенальти на 60-й минуте и вывел мюнхенский клуб вперёд — 2:1. Позднее Деклан Райс сравнял счёт, поэтому гол форварда не принёс «Баварии» победу. Также Кейн отдал результативную передачу на Альфонсо Дэвиса, который сравнял счёт — 1:1.

В матче нападающий нанёс четыре удара, совершил 40 касаний мяча и выполнил 19 точных передач с точностью 73%. На его счету также по одному дриблингу, перехвату и отбору.

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В шаге от рекорда Роналду

Результативная серия Кейна в Лиге чемпионов началась 21 января в матче против «Юниона Сен-Жилуаз». До игры с «Арсеналом» он забивал «Викингу», «Будё-Глимту», «Пари Сен-Жермен», «Реалу», «Аталанте» и ПСВ. В матчах с ПСЖ и мадридским «Реалом» он отличался в обеих встречах.

Кейн превзошёл две серии Левандовского, продолжавшиеся с сентября 2019 года по август 2020 года и с октября 2020 года по октябрь 2021 года. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, забивавшему в 11 матчах Лиги чемпионов подряд. Через две недели «Бавария» должна сыграть в Мадриде против «Атлетико».

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