Podczas Grand Prix USA w Austin kierowca Red Bulla Max Verstappen spróbuje odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo i opóźnić świętowanie możliwego tytułu przez kierowcę Mercedesa Kimiego Antonellego. 20-letni Włoch może już w ten weekend przed czasem zostać mistrzem świata Formuły 1.

Jak informuje Dawn, Verstappen wygrał dwie poprzednie rundy — Grand Prix Bahrajnu i Singapuru. W ostatnich ośmiu wyścigach Holender siedem razy stanął na podium, w tym dwukrotnie zwyciężył i trzy razy zajął drugie miejsce. Zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i traci do lidera 119 punktów.

Warunki przedwczesnego zdobycia tytułu

Antonelli wyprzedza swojego partnera z Mercedesa, George'a Russella, o 102 punkty. Aby zapewnić sobie tytuł w Teksasie, Włoch musi wygrać wyścig, a Russell nie może ukończyć go w pierwszej dziewiątce. Jednocześnie kierowca Ferrari Lewis Hamilton musi zakończyć wyścig nie wyżej niż na piątym miejscu.

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Jeśli Antonelli zdobędzie mistrzostwo, zostanie pierwszym włoskim mistrzem Formuły 1 od 1953 roku, gdy Alberto Ascari zdobył tytuł dla Ferrari, a także najmłodszym mistrzem w historii serii. Sam kierowca stwierdził, że mimo bliskości tytułu musi skupić się na własnym występie i walce o zwycięstwo.

Walka na torze w Austin

W ubiegłym roku Verstappen wystartował z pole position i wygrał na torze Circuit of the Americas. Jednak po triumfie w Singapurze nie prognozował, czy będzie mógł ponownie walczyć o zwycięstwo w Austin, nazywając amerykański tor znacząco innym.

Obaj kierowcy Mercedesa otrzymają zmodernizowany pakiet do swoich bolidów przed serią trzech rund w USA, Meksyku i Brazylii. Verstappen zwrócił także uwagę na nierówną nawierzchnię toru w Austin, która, jak powiedział, może znacznie skomplikować weekend. Hamilton wraca na jeden ze swoich ulubionych torów, gdzie będzie próbował odnieść szóste zwycięstwo i siódme w ramach Grand Prix USA.

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