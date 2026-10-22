据《Buenos Aires Times》报道，阿根廷国家足球队主教练利昂内尔·斯卡洛尼已同意与阿根廷足球协会签署一份至2028年的两年合同。该协议将包含一项条款，允许双方将合作延长至2030年世界杯。

合同至2028年

Noticias Argentinas通讯社和Perfil报道称，已与这位48岁的教练达成协议。据其消息，合同延长至2030年仅可能在斯卡洛尼与协会双方同意的情况下实现。

媒体报道称，这名教练一直在考虑自己的未来，并在最近一次国际比赛日期间与阿根廷足球协会主席克劳迪奥·“奇基”·塔皮亚举行了谈判。双方在就包括财务条件在内的合同条款达成一致后结束了谈判。

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尚无官方公告

阿根廷足球协会尚未确认签署新协议。其最近一次声明涉及与斯卡洛尼启动谈判。据媒体报道，官方消息可能在未来几天内或在11月9日至17日的下一次国际比赛日期间发布。

斯卡洛尼自2018年起执教阿根廷国家队。在他的带领下，球队赢得两届美洲杯、2022年欧美杯，并夺得在卡塔尔举行的2022年世界杯冠军。预计阿根廷将主办2030年世界杯的揭幕战；该赛事还将在西班牙、葡萄牙和摩洛哥举行，三场百年纪念比赛将在南美洲进行。

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