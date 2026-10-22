Według Buenos Aires Times selekcjoner reprezentacji Argentyny w piłce nożnej Lionel Scaloni zgodził się podpisać z Argentyńskim Związkiem Piłki Nożnej dwuletni kontrakt do 2028 roku. Umowa będzie zawierać klauzulę umożliwiającą przedłużenie współpracy do mistrzostw świata w 2030 roku.

Kontrakt do 2028 roku

O porozumieniu z 48-letnim szkoleniowcem poinformowały agencja Noticias Argentinas i wydanie Perfil. Według ich danych przedłużenie kontraktu do 2030 roku będzie możliwe wyłącznie za obopólną zgodą Scaloniego i Związku.

Jak podają media, trener rozważał swoją przyszłość i podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej prowadził rozmowy z prezesem Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej Claudio „Chiquim” Tapią. Strony zakończyły negocjacje po uzgodnieniu warunków kontraktu, w tym finansowych.

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Brak oficjalnego ogłoszenia

Argentyński Związek Piłki Nożnej nie potwierdził jeszcze zawarcia nowej umowy. Jego ostatnie oświadczenie dotyczyło rozpoczęcia negocjacji ze Scalonim. Według mediów oficjalny komunikat może pojawić się w najbliższych dniach lub podczas następnej przerwy reprezentacyjnej, od 9 do 17 listopada.

Scaloni prowadzi reprezentację Argentyny od 2018 roku. Pod jego kierownictwem drużyna zdobyła dwa Copa América, Finalissimę w 2022 roku oraz wygrała mistrzostwa świata w 2022 roku w Katarze. Oczekuje się, że Argentyna będzie gospodarzem meczu otwarcia mistrzostw świata w 2030 roku, które odbędą się również w Hiszpanii, Portugalii i Maroku; trzy jubileuszowe mecze mają zostać rozegrane w Ameryce Południowej.

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