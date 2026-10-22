В Аргентине защита нейрохирурга Леопольдо Луке заявила в суде Сан-Исидро, что ее клиента сделали козлом отпущения по делу о смерти футболиста Диего Марадоны. Луке является одним из семи медицинских работников, которых судят по делу о возможной халатности, которая могла привести к смерти спортсмена, сообщает Buenos Aires Times.

Позиция защиты

Адвокат Роберто Раллин во время заключительных прений отверг аргумент обвинения о том, что смерть Марадоны в ноябре 2020 года можно было предвидеть. Другой защитник, Франсиско Онето, заявил, что футболист умер в результате острого и непредсказуемого сердечного приступа.

По словам Онето, обследования перед операцией, которую Марадоне сделали незадолго до смерти, не выявили проблем с сердцем. Прокуратура просит назначить Луке 12 лет лишения свободы, считая его одним из ключевых лиц, принимавших решения о лечении Марадоны. Во время прений обвинение раскритиковало его бездействие, заявив, что врач не реагировал на тревожные признаки в состоянии спортсмена.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обстоятельства дела

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет от кардиореспираторного кризиса, сопровождавшегося отеком легких. Его нашли мертвым в постели в арендованном доме в Тигре, к северу от Буэнос-Айреса, где он восстанавливался после операции по поводу субдуральной гематомы.

Судебная междисциплинарная медицинская комиссия, созданная в 2021 году, на основании результатов вскрытия и других исследований пришла к выводу, что у Марадоны были проблемы с сердцем, которые следовало учитывать. Защита Луке оспорила эти выводы. Прокуроры просят назначить наказание от четырех до 12 лет лишения свободы шестерым из семи обвиняемых. Ожидается, что заключительные выступления защиты завершатся на этой неделе.

Читай нас в