在阿根廷，神经外科医生莱奥波尔多·卢克的辩护方在圣伊西德罗法院表示，其当事人在足球运动员迭戈·马拉多纳死亡案中被当作替罪羊。卢克是因可能导致这名运动员死亡的疏忽而受审的七名医务人员之一，据《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

辩护方立场

律师罗伯托·拉林在结案陈词中驳回了检方的论点，即马拉多纳于2020年11月死亡是可以预见的。另一名辩护律师弗朗西斯科·奥内托表示，这名足球运动员死于急性且不可预见的心脏病发作。

奥内托称，在马拉多纳去世前不久接受手术前进行的检查未发现心脏问题。检方要求判处卢克12年监禁，认为他是就马拉多纳治疗作出决定的关键人员之一。在辩论期间，控方批评他不作为，称这名医生没有对该运动员身体状况的令人担忧迹象作出反应。

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案件情况

迭戈·马拉多纳于60岁时死于伴有肺水肿的心肺危象。他被发现死于布宜诺斯艾利斯以北蒂格雷一所租住房屋的床上，当时他正在那里从硬膜下血肿手术中恢复。

2021年成立的司法跨学科医疗委员会根据尸检结果及其他检查得出结论，马拉多纳存在本应被考虑在内的心脏问题。卢克的辩护方对这些结论提出质疑。检察官要求判处七名被告中的六人4年至12年监禁。预计辩护方的结案陈词将于本周结束。

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