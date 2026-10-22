Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с матча второго круга турнира WTA 500 в Нинбо, Китай, против Екатерины Александровой. После поражения в первом сете со счетом 4:6 Костюк прекратила игру. Матч длился 31 минуту, сообщает Interia Sport.

Матч завершился после одного сета

Костюк была третьей сеяной на Ningbo Open и пропускала первый круг одиночного разряда. Перед встречей с Александровой отмечалось, что матч станет для нее проверкой из-за проблем с правым запястьем, которые беспокоили украинку осенью.

Александрова сделала брейк в начале матча. По данным издания, она выиграла 12 из 14 розыгрышей на первой подаче и все восемь — на второй.

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Ситуация в гонке к WTA Finals

После снятия с турнира в Нинбо Костюк осталась позади Иги Швёнтек на 268 очков в сезонной гонке WTA Race. Польская теннисистка ранее снялась с Ningbo Open и завершила сезон.

Костюк также снялась с парного матча, в котором должна была выступить вместе с Лейлой Фернандес. Их соперницы Кристина Букша и Николь Мелихар-Мартинес вышли в полуфинал без игры. В то же время Каролина Мухова официально стала восьмой участницей WTA Finals.

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