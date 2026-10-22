Марта Костюк знялася з матчу в Нінбо після першого сету — Interia Sport

Українська тенісистка Марта Костюк знялася з матчу другого кола турніру WTA 500 у Нінбо, Китай, проти Єкатерини Александрової. Після поразки в першому сеті з рахунком 4:6 Костюк припинила гру. Матч тривав 31 хвилину, повідомляє Interia Sport.

Матч завершився після одного сету

Костюк була третьою сіяною на Ningbo Open та пропускала перше коло одиночного розряду. Перед зустріччю з Александровою зазначалося, що матч стане для неї перевіркою через проблеми з правим зап’ястком, які турбували українку восени.

Александрова зробила брейк на початку матчу. За даними видання, вона виграла 12 із 14 розіграшів на першій подачі та всі вісім — на другій.

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Ситуація в гонці до WTA Finals

Після зняття з турніру в Нінбо Костюк залишилася позаду Іги Швьонтек на 268 очок у сезонній гонці WTA Race. Польська тенісистка раніше знялася з Ningbo Open та завершила сезон.

Костюк також знялася з парного матчу, в якому мала виступити разом із Лейлою Фернандес. Їхні суперниці Крістіна Букша та Ніколь Меліхар-Мартінес вийшли до півфіналу без гри. Водночас Кароліна Мухова офіційно стала восьмою учасницею WTA Finals.

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