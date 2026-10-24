Забіг Сан-Дієго—Тіхуана пройде через кордон США і Мексики — Mexico News Daily

У неділю у США та Мексиці відбудеться третій транскордонний забіг San Diego-Tijuana. Учасникам запропонують три дистанції: півмарафон на 21 кілометр і забіг на 12 кілометрів, що стартуватимуть біля торговельного центру Las Americas Premium Outlets у районі Сан-Ісідро в Сан-Дієго, а також 10-кілометрову дистанцію зі стартом у Тіхуані.

Як повідомляє Mexico News Daily, маршрути півмарафону та забігу на 12 кілометрів передбачають перетин державного кордону. Бігуни скористаються виділеною смугою на міжнародному пункті пропуску Сан-Ісідро—Ель-Чапарраль, після чого продовжать дистанцію в Мексиці. Фініш усіх трьох забігів розташований біля маяка в районі Плаяс-де-Тіхуана.

Очікують 4,5 тисячі учасників

Організатори Бенхамін Кастільйо та Валерія Рівера очікують близько 4 500 бігунів з обох боків кордону. Це удвічі більше, ніж у 2025 році, і втричі більше за 1 500 учасників першого забігу у 2024 році. Орієнтовно 3 000 людей візьмуть участь у півмарафоні, ще 1 000 — у забігу на 12 кілометрів, а 500 — у 10-кілометровій дистанції.

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Під час заходу працюватимуть близько 150 волонтерів: 50 у США та 100 у Мексиці. Півмарафон стартує о 6:50, а дві коротші дистанції — о 8:30.

Маршрут через парк і Тіхуану

Учасники півмарафону приблизно на п'ятому кілометрі проходитимуть через регіональний парк долини річки Тіхуана в Сан-Дієго. На десятому кілометрі маршрут досягне кордону, після чого бігуни потраплять до Тіхуани. На останній частині дистанції вони мають подолати підйом Enchilada Hill, а фінальні п'ять кілометрів проходитимуть на спуску до Плаяс-де-Тіхуана.

За даними видання, забіг San Diego-Tijuana є найдовшою транскордонною біговою подією між США та Мексикою. Реєстрацію на наступний забіг, запланований на 24 жовтня 2027 року, відкриють уже цими вихідними.

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