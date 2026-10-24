周日，美国和墨西哥将举行第三届跨境圣迭戈—蒂华纳赛跑。参赛者可选择三个距离：21公里半程马拉松和12公里赛跑，均从圣迭戈圣伊西德罗地区Las Americas Premium Outlets购物中心附近出发；另设一条从蒂华纳起跑的10公里赛程。

据Mexico News Daily报道，半程马拉松和12公里赛跑的路线将穿越国境。跑者将使用圣伊西德罗—埃尔查帕拉尔国际口岸的专用通道，随后在墨西哥继续比赛。三项比赛的终点均设在蒂华纳海滩地区灯塔附近。

预计有4500名参赛者

组织者本哈明·卡斯蒂略和瓦莱里娅·里韦拉预计，来自边境两侧的跑者约有4500人。这是2025年的两倍，也是2024年首届比赛1500名参赛者的三倍。预计约3000人参加半程马拉松，另有1000人参加12公里赛跑，500人参加10公里赛程。

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活动期间将有约150名志愿者工作：美国50人，墨西哥100人。半程马拉松将于6时50分起跑，两项较短距离比赛将于8时30分起跑。

穿越公园和蒂华纳的路线

半程马拉松参赛者将在大约第五公里处穿过圣迭戈的蒂华纳河谷区域公园。第十公里时，路线将抵达边境，随后跑者将进入蒂华纳。在赛程最后一段，他们需攀登Enchilada Hill，最后五公里将沿下坡前往蒂华纳海滩地区。

该媒体称，San Diego-Tijuana赛跑是美国和墨西哥之间距离最长的跨境跑步活动。下一届比赛定于2027年10月24日举行，报名将于本周末开放。

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