Ukraińska tenisistka Marta Kostiuk skreczowała w meczu drugiej rundy turnieju WTA 500 w Ningbo w Chinach przeciwko Jekatierinie Aleksandrowej. Po porażce w pierwszym secie 4:6 Kostiuk przerwała grę. Mecz trwał 31 minut, informuje Interia Sport.

Mecz zakończył się po jednym secie

Kostiuk była rozstawiona z numerem trzecim w Ningbo Open i miała wolny los w pierwszej rundzie gry pojedynczej. Przed spotkaniem z Aleksandrową zaznaczano, że mecz będzie dla niej sprawdzianem z powodu problemów z prawym nadgarstkiem, które dokuczały Ukraince jesienią.

Aleksandrowa przełamała serwis na początku meczu. Według publikacji wygrała 12 z 14 wymian po pierwszym serwisie i wszystkie osiem po drugim.

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Sytuacja w wyścigu do WTA Finals

Po wycofaniu się z turnieju w Ningbo Kostiuk pozostała 268 punktów za Igą Świątek w sezonowym rankingu WTA Race. Polska tenisistka wcześniej wycofała się z Ningbo Open i zakończyła sezon.

Kostiuk wycofała się również z meczu deblowego, w którym miała wystąpić razem z Leylah Fernandez. Ich rywalki Cristina Bucșa i Nicole Melichar-Martinez awansowały do półfinału bez gry. Jednocześnie Karolína Muchová oficjalnie została ósmą uczestniczką WTA Finals.

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