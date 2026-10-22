Amerykański trener Brad Gilbert w programie Tennis Channel wysoko ocenił występ polskiej tenisistki Mai Chwalińskiej w turnieju WTA 1000 w Wuhan w Chinach. Jak informuje Interia Sport, Gilbert zauważył, że zawodniczka odnalazła swoją grę podczas azjatyckich turniejów i zdominowała rywalizację w Wuhan.

Droga do tytułu w Wuhan

Według publikacji 25-letnia Chwalińska zdobyła w Wuhan pierwszy tytuł WTA w karierze — w turnieju kategorii WTA 1000. W drodze do finału pokonała Marię Sakkari i Igę Świątek. W decydującym meczu Polka przegrała pierwszego seta z Sonay Kartal 2:6, jednak wygrała kolejne dwie partie — 6:4 i 6:2.

Po tym sukcesie Chwalińska awansowała na 11. miejsce światowego rankingu, pisze Interia Sport.

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Ocena Brada Gilberta

Gilbert, który wcześniej pracował z Andre Agassim, Andym Roddickiem i Coco Gauff, zwrócił uwagę na wyniki tenisistki przed azjatycką częścią sezonu. Według niego po Roland Garros Chwalińska wygrała tylko jeden mecz przed wyjazdem do Azji, a następnie dotarła do półfinału w Singapurze i zwyciężyła w Wuhan.

Trener zauważył także, że w turnieju pojawiło się wiele możliwości z powodu wczesnych odpadnięć szeregu tenisistek, jednak to Chwalińska zdołała je wykorzystać. W publikacji zaznaczono, że polscy kibice oczekują jej występu w Tokio.

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