Тренер Брэд Гилберт высоко оценил игру Майи Хвалиньской в Ухане — Interia Sport
Американский тренер Брэд Гилберт в программе Tennis Channel высоко оценил выступление польской теннисистки Майи Хвалиньской на турнире WTA 1000 в Ухане, Китай. Как сообщает Interia Sport, Гилберт отметил, что спортсменка нашла свою игру во время азиатских турниров и доминировала в Ухане.
Путь к титулу в Ухане
По данным издания, 25-летняя Хвалиньская завоевала в Ухане первый титул WTA в карьере — на турнире категории WTA 1000. На пути к финалу она победила Марию Саккари и Игу Швёнтек. В решающем матче полька уступила Сонай Картал в первом сете со счётом 2:6, однако выиграла следующие две партии — 6:4 и 6:2.
После этого успеха Хвалиньская поднялась на 11-е место мирового рейтинга, пишет Interia Sport.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Оценка Брэда Гилберта
Гилберт, ранее работавший с Андре Агасси, Энди Роддиком и Коко Гофф, обратил внимание на результаты теннисистки до азиатского отрезка сезона. По его словам, после Ролан Гаррос Хвалиньская до поездки в Азию выиграла лишь один матч, а затем дошла до полуфинала в Сингапуре и победила в Ухане.
Тренер также отметил, что в турнире было много возможностей из-за ранних вылетов ряда теннисисток, однако именно Хвалиньская сумела ими воспользоваться. В издании указали, что польские болельщики ожидают её выступления в Токио.