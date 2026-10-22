Американский тренер Брэд Гилберт в программе Tennis Channel высоко оценил выступление польской теннисистки Майи Хвалиньской на турнире WTA 1000 в Ухане, Китай. Как сообщает Interia Sport, Гилберт отметил, что спортсменка нашла свою игру во время азиатских турниров и доминировала в Ухане.

Путь к титулу в Ухане

По данным издания, 25-летняя Хвалиньская завоевала в Ухане первый титул WTA в карьере — на турнире категории WTA 1000. На пути к финалу она победила Марию Саккари и Игу Швёнтек. В решающем матче полька уступила Сонай Картал в первом сете со счётом 2:6, однако выиграла следующие две партии — 6:4 и 6:2.

После этого успеха Хвалиньская поднялась на 11-е место мирового рейтинга, пишет Interia Sport.

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Оценка Брэда Гилберта

Гилберт, ранее работавший с Андре Агасси, Энди Роддиком и Коко Гофф, обратил внимание на результаты теннисистки до азиатского отрезка сезона. По его словам, после Ролан Гаррос Хвалиньская до поездки в Азию выиграла лишь один матч, а затем дошла до полуфинала в Сингапуре и победила в Ухане.

Тренер также отметил, что в турнире было много возможностей из-за ранних вылетов ряда теннисисток, однако именно Хвалиньская сумела ими воспользоваться. В издании указали, что польские болельщики ожидают её выступления в Токио.

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