Тренер Бред Гілберт високо оцінив гру Маї Хвалінської у Вухані — Interia Sport

Американський тренер Бред Гілберт у програмі Tennis Channel високо оцінив виступ польської тенісистки Маї Хвалінської на турнірі WTA 1000 у Вухані, Китай. Як повідомляє Interia Sport, Гілберт зазначив, що спортсменка знайшла свою гру під час азійських турнірів і домінувала у Вухані.

Шлях до титулу у Вухані

За даними видання, 25-річна Хвалінська здобула у Вухані перший титул WTA у кар’єрі — на турнірі категорії WTA 1000. На шляху до фіналу вона перемогла Марію Саккарі та Ігу Швьонтек. У вирішальному матчі полька поступилася Соней Картал у першому сеті з рахунком 2:6, однак виграла наступні дві партії — 6:4 і 6:2.

Після цього успіху Хвалінська піднялася на 11-те місце світового рейтингу, пише Interia Sport.

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Оцінка Бреда Гілберта

Гілберт, який раніше працював з Андре Агассі, Енді Роддіком і Коко Гофф, звернув увагу на результати тенісистки до азійського відрізка сезону. За його словами, після Ролан Гаррос Хвалінська до поїздки в Азію виграла лише один матч, а потім дійшла до півфіналу в Сінгапурі й перемогла у Вухані.

Тренер також зауважив, що в турнірі було багато можливостей через ранні вильоти низки тенісисток, проте саме Хвалінська зуміла ними скористатися. У виданні зазначили, що польські вболівальники очікують на її виступ у Токіо.

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