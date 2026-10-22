美国教练布拉德·吉尔伯特在 Tennis Channel 节目中高度评价了波兰网球选手玛雅·赫瓦林斯卡在中国武汉 WTA 1000 赛事中的表现。据Interia Sport报道，吉尔伯特指出，这位运动员在亚洲赛事期间找回了自己的状态，并在武汉占据统治地位。

通往武汉冠军之路

据该媒体报道，25岁的赫瓦林斯卡在武汉赢得了职业生涯首个 WTA 冠军，赛事级别为 WTA 1000。她在晋级决赛的途中击败了玛丽亚·萨卡里和伊加·斯维亚特克。在决赛中，这位波兰选手首盘以2:6不敌索奈·卡塔尔，但随后以6:4和6:2赢下两盘。

Interia Sport 写道，凭借这一成功，赫瓦林斯卡升至世界排名第11位。

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布拉德·吉尔伯特的评价

吉尔伯特曾与安德烈·阿加西、安迪·罗迪克和可可·高夫合作，他关注了这位网球选手在赛季亚洲赛段前的成绩。他表示，赫瓦林斯卡在法网之后、前往亚洲之前只赢了一场比赛，随后在新加坡打进半决赛，并在武汉夺冠。

这位教练还指出，由于多位网球选手早早出局，这项赛事中存在很多机会，但赫瓦林斯卡正是成功把握住这些机会的人。该媒体指出，波兰球迷正期待她在东京的表现。

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