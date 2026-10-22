Policja poszukuje brata legendarnej tenisistki Steffi Graf

Młodszy brat Steffi Graf, jednej z najwybitniejszych tenisistek w historii, Michael Graf, żyje wśród bezdomnych w Las Vegas i jest poszukiwany przez policję. Okoliczności, które doprowadziły do tego, że znalazł się na ulicy i trafił w pole widzenia organów ścigania, nie zostały sprecyzowane w przekazanych informacjach.

Michael Graf jest bratem Steffi Graf, która w trakcie swojej kariery zdobyła 22 tytuły w turniejach Wielkiego Szlema i ustanowiła rekord, spędzając łącznie 377 tygodni na pierwszym miejscu światowego rankingu. Niemka siedem razy zwyciężyła na Wimbledonie, sześć razy wygrała „Roland Garros”, pięć razy – US Open i cztery razy – Australian Open. Została również mistrzynią olimpijską w grze pojedynczej podczas Igrzysk w Seulu w 1988 roku.

Według informacji podanych przez „Blick”, 55-letni Michael Graf opublikował na Facebooku zdjęcie wykonane w tunelach pod Las Vegas. Te podziemne konstrukcje pierwotnie miały służyć odprowadzaniu wody i ochronie miasta przed powodziami, ale z czasem stały się schronieniem dla osób bez stałego miejsca zamieszkania. Jak zauważa szwajcarski dziennik „Blick”, w tunelach mieszkają osoby bezdomne, choć przebywanie tam wiąże się z niebezpieczeństwem: podczas powodzi woda może szybko zalać podziemne korytarze.

Jeszcze bardziej niepokojące szczegóły ujawniła niemiecka gazeta „Bild”. Według źródeł gazety, wobec Michaela wydano nakaz aresztowania. Zarzuca mu się wielokrotne naruszanie nakazów sądowych, w szczególności zakazu zbliżania się do byłej żony. Doniesiono również o zarzutach dotyczących przemocy domowej oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

To nie pierwsze kłopoty Michaela Grafa z prawem. W 2020 roku został aresztowany w Las Vegas po incydencie, podczas którego – jak donoszą media – groził sąsiadowi i uszkodził jego samochód. Wówczas, jak twierdzili dziennikarze, Steffi pomogła bratu w zakupie domu w innej dzielnicy oraz w opłaceniu usług prawniczych.

Michael ma czworo dzieci i ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. W ostatnich miesiącach próbował zmienić swoje życie: przeniósł się na pustynię w pobliżu Las Vegas, gdzie zamieszkał w obozie namiotowym, a czasami nocował we własnym samochodzie. Jednak nawet tam czekały na niego nowe próby. W sierpniu 2026 roku obóz wraz z jego rzeczami całkowicie spłonął. Już w następnym miesiącu Michael uległ wypadkowi samochodowemu po zderzeniu z dzikim osłem.

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