Полиция разыскивает брата легендарной теннисистки Штеффи Граф

Младший брат Штеффи Граф, одной из самых выдающихся теннисисток в истории, Михаэль Граф живет среди бездомных в Лас-Вегасе и находится в розыске полиции. Обстоятельства, из-за которых он оказался на улице и попал в поле зрения правоохранительных органов, в предоставленной информации не уточняются.

Майл Граф является братом Штеффи Граф, которая за свою карьеру завоевала 22 титула на турнирах Grand Slam и установила рекорд, проведя в общей сложности 377 недель на первом месте мирового рейтинга. Немецкая теннисистка семь раз побеждала на Уимблдоне, шесть раз выигрывала «Ролан Гаррос», пять раз — US Open и четыре раза — Australian Open. Также она стала олимпийской чемпионкой в одиночном разряде на Играх в Сеуле в 1988 году.

По информации Blick, 55-летний Михаэль Граф опубликовал в Facebook фотографию, сделанную в туннелях под Лас-Вегасом. Эти подземные сооружения изначально предназначались для отвода воды и защиты города от наводнений, но впоследствии стали убежищем для людей без постоянного жилья. Как отмечает швейцарское издание Blick, в туннелях живут бездомные, хотя пребывание там сопряжено с опасностью: во время наводнений вода может быстро затопить подземные проходы.

Еще более тревожные подробности обнародовала немецкая газета Bild. По данным источников издания, в отношении Михаэля выдан ордер на арест. Ему вменяют неоднократное нарушение судебных предписаний, в частности запрета приближаться к бывшей супруге. Также сообщается об обвинениях в домашнем насилии и вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Это не первые проблемы Михаэля Графа с законом. В 2020 году его арестовали в Лас-Вегасе после инцидента, во время которого он, по сообщениям СМИ, угрожал соседу и повредил его автомобиль. Тогда, как утверждали журналисты, Штеффи помогла брату приобрести дом в другом районе и оплатить юридические услуги.

У Михаэля четверо детей, и он пережил два неудачных брака. В последние месяцы он пытался изменить свою жизнь: переехал в пустыню недалеко от Лас-Вегаса, где поселился в палаточном лагере, а иногда ночевал в собственном автомобиле. Однако и там его ждали новые испытания. В августе 2026 года лагерь вместе с его вещами полностью сгорел. А уже в следующем месяце Михаэль попал в автомобильную аварию после столкновения с диким ослом.

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