В Чикаго, США, «Чикаго Беарс» победили «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 30:24 в матче NFL. Квотербек хозяев Кейлеб Уильямс набрал 308 пасовых ярдов, выполнил 22 точные передачи из 33 и оформил два тачдауна.

Как сообщает The Guardian, для Уильямса это был второй матч после возвращения из-за травмы задней поверхности бедра. Он стал первым квотербеком «Беарс», который в двух матчах подряд набрал более 300 пасовых ярдов, после серии Митча Трубиски из трех таких игр в 2018 году.

Решающий филд-гол Сантоса

«Беарс» повели 10:0 в первой четверти благодаря 43-ярдовому филд-голу Каиро Сантоса и четырехъярдовому тачдауну Д'Андре Свифта. Перед большим перерывом Уильямс нашел Лютера Бёрдена 24-ярдовым пасом в зачетной зоне, но «Пэтриотс» ответили 48-ярдовым тачдаун-пасом Дрейка Мэя на Рамондре Стивенсона уже после истечения времени.

В начале второй половины Колстон Лавленд поймал 12-ярдовый тачдаун-пас Уильямса. «Нью-Ингленд» сократил отставание благодаря 30-ярдовому тачдаун-пасу Мэя на Элика Айоманора, однако за 1 минуту 34 секунды до конца Сантос реализовал филд-гол с 58 ярдов. Это стало его личным рекордом и повторением рекорда франшизы.

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Статистика квотербеков

Мэй завершил игру с 321 пасовым ярдом, двумя тачдаунами и 24 точными передачами из 31. В первой половине он также бросил перехват в зачетной зоне. Стивенсон набрал 93 ярда на пяти приемах и занес тачдаун, а Бёрден в составе «Чикаго» сделал четыре приема на 130 ярдов.

После филд-гола Сантоса «Пэтриотс» ответили 47-ярдовым ударом Энди Боррегалеса, однако «Беарс» завладели онсайд-киком и довели матч до конца. Для «Чикаго» это была пятая победа при двух поражениях, тогда как «Нью-Ингленд» имеет баланс 4-3.

Матч стал первым домашним для «Беарс» после смерти 9 октября Майка Дитки — члена Зала славы NFL, бывшего тайт-энда и многолетнего тренера команды. Перед игрой на Soldier Field состоялась минута молчания.

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