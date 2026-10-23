W Chicago w USA Chicago Bears pokonali New England Patriots 30:24 w meczu NFL. Rozgrywający gospodarzy Caleb Williams podał na 308 jardów, zaliczył 22 celne podania z 33 i zdobył dwa przyłożenia.

Jak informuje The Guardian, był to drugi mecz Williamsa po powrocie po urazie mięśnia dwugłowego uda. Został pierwszym rozgrywającym Bears, który w dwóch kolejnych spotkaniach uzyskał ponad 300 jardów podaniowych, od serii Mitcha Trubisky'ego obejmującej trzy takie mecze w 2018 roku.

Decydujący field goal Santosa

Bears objęli prowadzenie 10:0 w pierwszej kwarcie dzięki field goalowi Cairo Santosa z 43 jardów i czterojardowemu przyłożeniu D'Andre Swifta. Przed przerwą Williams znalazł Luthera Burdena w polu punktowym podaniem na 24 jardy, lecz Patriots odpowiedzieli 48-jardowym podaniem Drake'a Maye'a na przyłożenie do Rhamondre'a Stevensona, gdy czas już upłynął.

Na początku drugiej połowy Colston Loveland złapał 12-jardowe podanie Williamsa na przyłożenie. New England zmniejszyło stratę dzięki 30-jardowemu podaniu Maye'a na przyłożenie do Elica Ayomanora, jednak na 1 minutę i 34 sekundy przed końcem Santos wykorzystał field goala z 58 jardów. Był to jego rekord życiowy i wyrównanie rekordu klubu.

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Statystyki rozgrywających

Maye zakończył mecz z 321 jardami podaniowymi, dwoma przyłożeniami i 24 celnymi podaniami na 31 prób. W pierwszej połowie rzucił także przechwyt w polu punktowym. Stevenson uzyskał 93 jardy po pięciu chwytach i zdobył przyłożenie, a Burden w barwach Chicago zanotował cztery chwyty na 130 jardów.

Po field goalu Santosa Patriots odpowiedzieli 47-jardowym kopnięciem Andy'ego Borregalesa, ale Bears przejęli onside kick i doprowadzili mecz do końca. Dla Chicago było to piąte zwycięstwo przy dwóch porażkach, podczas gdy New England ma bilans 4-3.

Mecz był pierwszym domowym spotkaniem Bears od śmierci 9 października Mike'a Ditki — członka Galerii Sław NFL, byłego tight enda i wieloletniego trenera zespołu. Przed spotkaniem na Soldier Field odbyła się minuta ciszy.

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