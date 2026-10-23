在美国芝加哥，芝加哥熊队在一场NFL比赛中以30比24战胜新英格兰爱国者队。主队四分卫凯莱布·威廉姆斯传出308码，33次传球完成22次，并取得两次达阵。

据《卫报》报道，这是威廉姆斯在腿筋受伤复出后的第二场比赛。他成为自米奇·特鲁比斯基2018年连续三场比赛传球码数超过300码以来，首位连续两场比赛传球码数超过300码的熊队四分卫。

桑托斯的制胜任意球

熊队凭借卡罗·桑托斯的43码任意球和德安德烈·斯威夫特的4码达阵，在第一节以10比0领先。半场结束前，威廉姆斯以一记24码传球在达阵区找到卢瑟·伯登，但爱国者队在计时结束时由德雷克·梅耶向拉蒙德雷·史蒂文森送出48码达阵传球作出回应。

下半场开始后，科尔斯顿·洛夫兰接到威廉姆斯的12码达阵传球。新英格兰凭借梅耶向伊莱克·阿约马诺尔送出的30码达阵传球缩小分差，但在比赛还剩1分34秒时，桑托斯命中58码任意球。这是他的个人纪录，也追平了球队纪录。

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四分卫数据

梅耶以321码传球、两次达阵以及31次传球完成24次结束比赛。他在上半场还在达阵区内传出一次被拦截。史蒂文森5次接球推进93码并取得一次达阵，而芝加哥的伯登4次接球推进130码。

桑托斯命中任意球后，爱国者队由安迪·博雷加莱斯踢进47码任意球回应，但熊队拿到短踢球并将比赛带到结束。对于芝加哥而言，这是其在两场失利后的第五场胜利，而新英格兰的战绩为4胜3负。

这是熊队自10月9日迈克·迪特卡去世后的首个主场比赛。迪特卡是NFL名人堂成员、前近端锋和球队长期教练。比赛前，士兵球场举行了默哀一分钟仪式。

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