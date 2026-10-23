瑞典可能禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员入境——路透社

瑞典正在考虑拒绝向希望赴该国参加国际比赛的俄罗斯和白俄罗斯运动员签发签证。目前，瑞典方面正在研究能够实施此类限制的法律机制。

此举可能会阻碍以中立身份获准参赛的运动员参加将于2月至3月在瑞典法伦市举行的下一届世界越野滑雪锦标赛。 该锦标赛每两年举办一次，比赛项目包括越野滑雪、跳台滑雪和北欧两项。

“目前，我们正在分析允许拒绝向俄罗斯和白俄罗斯运动员签发签证的法律依据。瑞典政府坚决反对他们参加国际比赛，”福塞尔表示。

据他介绍，政府赞同瑞典滑雪协会和瑞典体育联合会的立场，这两家机构认为不应允许俄罗斯和白俄罗斯运动员在瑞典参赛。

“这显然存在导致俄罗斯对乌克兰的侵略行为被视为正常化的风险，”这位部长强调道。

国际滑雪和单板滑雪联合会（FIS）已授予数名俄罗斯运动员中立身份，允许他们参加其赛事。

自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，俄罗斯和白俄罗斯运动员在国际体育赛事中一直面临限制，因为白俄罗斯允许俄罗斯军队使用其领土。

瑞典主要体育组织支持禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加本国比赛的措施，但强调签证和入境的决定权在于政府。

“瑞典体育联合会正就俄罗斯公民申请瑞典签证的规则与政府进行对话，”该组织向路透社表示。

瑞典滑雪协会表示，自全面入侵开始以来，该协会一直坚持不变的立场：只要战争持续，俄罗斯和白俄罗斯运动员就应被排除在国际赛事之外。

该协会秘书长佩尔尼拉·邦德指出，该组织曾向瑞典体育联合会提出签证问题，但强调是否允许入境的决定权在于政府。

“关于签证和入境瑞典的决定由相关机构作出，而非我们，”邦德表示，并补充说该协会将遵守国际滑雪联合会（FIS）制定的所有决定和规则。

瑞典移民事务部长约翰·福塞尔向路透社透露了这一消息。

值得提醒的是，据Channel NewsAsia报道，瑞典正在研究针对俄罗斯和白俄罗斯运动员的签证限制措施。

俄罗斯和白俄罗斯被禁止在欧洲青年冬季运动会上展示国家象征。

波兰扣留了打算参加世界空手道锦标赛的俄罗斯和白俄罗斯公民。

关注我们在