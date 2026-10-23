Siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton oświadczył, że chciałby kontynuować starty w Formule 1, aby wziąć udział w Grand Prix Afryki, które planowane jest w Rwandzie na początku lat 30. XXI wieku. Wyścig ma odbyć się na nowym torze w Bugeserze, około 40 km na południe od stolicy kraju, Kigali.

Jak informuje The Guardian, 41-letni brytyjski kierowca przed Grand Prix USA powiedział, że udział w wyścigu w Afryce był jego marzeniem. Hamilton zaznaczył, że będzie dążył do utrzymania formy i kontynuował karierę, jeśli przez następny rok będzie w stanie osiągać dobre wyniki.

Wyścig w Rwandzie

W ubiegłym tygodniu Formuła 1 potwierdziła 10-letnią umowę na organizację Grand Prix Afryki w Rwandzie. Pierwszy wyścig zaplanowano na początek lat 30. XXI wieku, a tor w Bugeserze nie został jeszcze zbudowany.

Organizacja rundy ma oznaczać powrót Formuły 1 na kontynent afrykański po raz pierwszy od 1993 roku, gdy wyścig odbył się na torze Kyalami w Republice Południowej Afryki. Nową rundę wspierają rząd Rwandy oraz Rwanda Development Board, które zamierzają rozwijać obiekt nie tylko dla sportów motorowych, lecz także dla rozwoju gospodarczego.

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Według The Guardian Hamilton prawdopodobnie ma kontrakt z Ferrari do końca sezonu 2027. Jeśli będzie startował do 2030 roku, będzie miał co najmniej około 45 lat. Obecnie najstarszym kierowcą Formuły 1 jest 45-letni Fernando Alonso.

Krytyka umowy

Decyzję o organizacji Grand Prix w Rwandzie krytykowano ze względu na sytuację praw człowieka w tym kraju. Szef kampanii Amnesty UK Felix Jakens nazwał 10-letni kontrakt przejawem wybielania wizerunku władz Rwandy przez sport i wskazał na arbitralne zatrzymania, tortury oraz tłumienie wolności słowa w kraju.

Hamilton uważa jednak, że runda może być pozytywnym czynnikiem dla Afryki. Zaznaczył, że organizacja wyścigu nie oznacza ignorowania problemów kraju, a także wyraził nadzieję, że wydarzenie skłoni ludzi do lepszego poznania historii i współczesności kontynentu afrykańskiego.

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