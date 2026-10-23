七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿表示，他希望继续征战一级方程式赛车，以参加计划于2030年代初在卢旺达举行的非洲大奖赛。比赛将在布格塞拉的一条新赛道举行，该地距离该国首都基加利以南约40公里。

据《卫报》报道，这名41岁的英国车手在美国大奖赛前表示，在非洲参赛一直是他的梦想。汉密尔顿指出，如果他能在未来一年持续取得好成绩，他将努力保持状态并继续自己的职业生涯。

卢旺达的比赛

上周，一级方程式确认了一项在卢旺达举办非洲大奖赛的10年协议。首场比赛计划在2030年代初举行，而布格塞拉的赛道尚未建成。

举办这一分站赛将标志着一级方程式自1993年以来首次重返非洲大陆，当时比赛在南非的卡拉米赛道举行。卢旺达政府和卢旺达发展委员会支持这一新分站赛，并打算将该场地不仅用于赛车运动，也用于经济发展。

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据《卫报》报道，汉密尔顿与法拉利的合同可能持续至2027赛季结束。如果他参赛至2030年，他届时至少将处于45岁左右。目前，一级方程式年龄最大的车手是45岁的费尔南多·阿隆索。

对协议的批评

在卢旺达举办大奖赛的决定因该国的人权状况而受到批评。英国国际特赦组织运动事务负责人费利克斯·杰肯斯称，这份10年合同是对卢旺达当局进行体育洗白的表现，并提到该国存在任意拘押、酷刑和压制言论自由的情况。

不过，汉密尔顿认为，这一分站赛可能成为非洲的积极因素。他指出，举办比赛并不意味着忽视该国的问题，并表示希望这一赛事能促使人们更多了解非洲大陆的历史与现状。

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