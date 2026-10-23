Пілот Формули-1 Льюїс Гемілтон хоче виступити на Гран-прі Африки — The Guardian

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон заявив, що хотів би продовжити виступи у Формулі-1, аби взяти участь у Гран-прі Африки, який планують провести в Руанді на початку 2030-х років. Перегони мають відбутися на новій трасі в Бугесері, приблизно за 40 км на південь від столиці країни Кігалі.

Як повідомляє The Guardian, 41-річний британський гонщик перед Гран-прі США сказав, що участь у перегонах в Африці була його мрією. Гемілтон зазначив, що прагнутиме підтримувати форму та продовжить кар’єру, якщо зможе демонструвати хороші результати впродовж наступного року.

Перегони в Руанді

Минулого тижня Формула-1 підтвердила десятирічну угоду про проведення Гран-прі Африки в Руанді. Першу гонку запланували на початок 2030-х років, а трасу в Бугесері ще не збудували.

Проведення етапу має стати поверненням Формули-1 на африканський континент уперше від 1993 року, коли перегони відбулися на автодромі К’яламі в Південній Африці. Новий етап підтримують уряд Руанди та Rwanda Development Board, які мають намір розвивати майданчик не лише для автоспорту, а й для економічного розвитку.

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За даними The Guardian, Гемілтон, імовірно, має контракт із Ferrari до завершення сезону 2027 року. Якщо він виступатиме до 2030 року, то буде щонайменше у середині 40-річного віку. Нині найстаршим пілотом Формули-1 є 45-річний Фернандо Алонсо.

Критика угоди

Рішення провести Гран-прі в Руанді критикували через ситуацію з правами людини в країні. Керівник кампаній Amnesty UK Фелікс Джейкенс назвав десятирічний контракт проявом спортивного відбілювання репутації влади Руанди та заявив про довільні затримання, тортури й придушення свободи слова в країні.

Гемілтон водночас вважає, що етап може стати позитивним чинником для Африки. Він зазначив, що проведення гонки не означає ігнорування проблем країни, а також висловив сподівання, що подія спонукатиме людей більше дізнаватися про історію та сучасність африканського континенту.

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