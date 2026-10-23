Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы продолжить выступления в Формуле-1, чтобы принять участие в Гран-при Африки, который планируют провести в Руанде в начале 2030-х годов. Гонка должна состояться на новой трассе в Бугесере, примерно в 40 км к югу от столицы страны Кигали.

Как сообщает The Guardian, 41-летний британский гонщик перед Гран-при США сказал, что участие в гонке в Африке было его мечтой. Хэмилтон отметил, что будет стремиться поддерживать форму и продолжит карьеру, если сможет показывать хорошие результаты в течение следующего года.

Гонка в Руанде

На прошлой неделе Формула-1 подтвердила десятилетнее соглашение о проведении Гран-при Африки в Руанде. Первую гонку запланировали на начало 2030-х годов, а трасса в Бугесере еще не построена.

Проведение этапа должно стать возвращением Формулы-1 на африканский континент впервые с 1993 года, когда гонка состоялась на автодроме Кьялами в Южной Африке. Новый этап поддерживают правительство Руанды и Rwanda Development Board, которые намерены развивать площадку не только для автоспорта, но и для экономического развития.

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По данным The Guardian, у Хэмилтона, вероятно, есть контракт с Ferrari до окончания сезона 2027 года. Если он будет выступать до 2030 года, ему будет как минимум около 45 лет. Сейчас самым возрастным пилотом Формулы-1 является 45-летний Фернандо Алонсо.

Критика соглашения

Решение провести Гран-при в Руанде критиковали из-за ситуации с правами человека в стране. Руководитель кампаний Amnesty UK Феликс Джейкенс назвал десятилетний контракт проявлением спортивного отбеливания репутации властей Руанды и заявил о произвольных задержаниях, пытках и подавлении свободы слова в стране.

Хэмилтон при этом считает, что этап может стать положительным фактором для Африки. Он отметил, что проведение гонки не означает игнорирования проблем страны, а также выразил надежду, что событие побудит людей больше узнавать об истории и современности африканского континента.

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