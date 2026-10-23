В Польше Дисциплинарная панель первой инстанции Польского антидопингового агентства POLADA установила, что волейболист Миколай Савицкий не нарушал антидопинговые правила. Как сообщает Interia Sport, агентство опубликовало постановление панели от 20 апреля 2026 года.

Решение дисциплинарной панели

Панель рассматривала дело о возможном нарушении статей 2.1 и 2.2 антидопинговых правил POLADA 2021 года. Оно касалось пробы, отобранной 3 мая 2025 года. Согласно решению, предметом рассмотрения было возможное наличие в организме спортсмена modafinil acid — метаболита модафинила, который в документе отнесён к группе S6 «Стимуляторы» в Списке запрещённых веществ и методов Всемирного антидопингового агентства WADA на 2025 год.

Слушания проходили 6 августа, 11 сентября и 3 декабря 2025 года, а также 20 апреля 2026 года. В постановлении панель указала, что нарушения антидопинговых правил POLADA не произошло, и постановила опубликовать текст решения.

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Временное отстранение отменили

Савицкий был временно отстранён в мае 2025 года после результата допинг-теста, когда выступал за «Богданку ЛУК Люблин». Спортсмен отрицал нарушение. В марте 2026 года POLADA отменила временное отстранение после того, как WADA поставило под сомнение аналитические методы, применённые Польской антидопинговой лабораторией.

По данным издания, повторное исследование пробы, проведённое WADA, не выявило запрещённых веществ. Савицкий вернулся на площадку 21 марта. Сейчас 26-летний доигровщик представляет «Богданку ЛУК Люблин».

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