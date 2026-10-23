在波兰，波兰反兴奋剂机构POLADA的一审纪律小组认定，排球运动员米科瓦伊·萨维茨基未违反反兴奋剂规则。正如Interia Sport报道，该机构公布了小组于2026年4月20日作出的决定。

纪律小组的决定

该小组审理了一起可能违反2021年POLADA反兴奋剂规则第2.1条和第2.2条的案件。案件涉及于2025年5月3日采集的样本。根据该决定，审理对象是运动员体内可能存在modafinil acid——莫达非尼的代谢物；文件将其归入世界反兴奋剂机构WADA 2025年《禁用物质和方法清单》中的S6组“兴奋剂”。

听证会分别于2025年8月6日、9月11日和12月3日，以及2026年4月20日举行。小组在决定中指出，未发生违反POLADA反兴奋剂规则的行为，并决定公布决定全文。

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临时禁赛被取消

萨维茨基在2025年5月因兴奋剂检测结果被临时禁赛，当时他效力于博格丹卡LUK卢布林队。该运动员否认存在违规行为。2026年3月，在WADA对波兰反兴奋剂实验室采用的分析方法提出质疑后，POLADA取消了临时禁赛。

据该媒体报道，WADA对样本进行的复检未发现禁用物质。萨维茨基于3月21日重返赛场。目前，这名26岁的主攻手效力于博格丹卡LUK卢布林队。

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